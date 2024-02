Die Marine hat die Verluste der russischen Schwarzmeerflotte bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zu dem Zeitpunkt, als Russland eine groß angelegte Invasion in der Ukraine startete, verfügte die russische Schwarzmeerflotte über etwa 80 Kampfeinheiten. Bis jetzt wurden 25 Einheiten zerstört und weitere 15 schwer beschädigt. Dies berichtete der Sprecher der Marine der Streitkräfte der Ukraine, Dmytro Pletenchuk, am Samstag, den 3. Februar, in der Sendung TV-Marathon.

Er betonte, dass es sich um große Landungsschiffe, U-Boote, Minensperren usw. handele.

„Die Ukraine könnte bereits ein Drittel der russischen Schwarzmeerflotte zerstören oder beschädigen“, bemerkte er.

Gleichzeitig betonte er, dass die Russen „etwas aus anderen Meeren ins Schwarze Meer locken“ könnten.

„Sie haben Kommunikation mit anderen Wassergebieten – mit der kaspischen Flottille, so dass sie auch Binnengewässer sogar aus der Ostsee anlocken können, um so etwas wie die gleichen Raketenboote zu ziehen“, erklärte er, fügte aber hinzu, dass dies keinen Sinn machen würde.

Erinnern Sie sich, 26. Dezember 2023, die Streitkräfte der Ukraine Raketen aus Su-24 Flugzeuge abgefeuert traf das russische Landungsschiff Nowotscherkassk in vorübergehend besetzten Feodossija.