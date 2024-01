Mazepa ist sich sicher, dass er nicht wegen seiner Geschäfte festgenommen wurde: "Sie waren empört über meine Kritik an der Willkür der Strafverfolgungsbehörden."

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Epravda.com.ua ​

Der Gründer von Concorde Capital, Igor Mazepa, der gestern im Zusammenhang mit der Beschlagnahmung von Land in der Nähe des Kiewer Wasserkraftwerks vom State Bureau of Investigation festgenommen wurde, glaubt, dass das Verfahren gegen ihn durch seine Kritik an der Strafverfolgung motiviert ist.

Ihor Mazepa schrieb darüber auf seiner Facebook-Seite.

Mazepa wies darauf hin, dass seine geschäftlichen Aktivitäten immer innerhalb des gesetzlichen Rahmens stattgefunden haben.

„Ich habe viele Geschäfte und Unternehmen gegründet und entwickelt. Auf die Ergebnisse vieler von ihnen bin ich stolz.

Aber ausnahmslos alle Unternehmen, die mit meiner Beteiligung gegründet wurden, haben offen und legal gearbeitet. Selbst in einer Branche wie dem Bernsteinabbau“, sagte er.

Der Geschäftsmann betonte, dass der Verdacht gegen ihn nicht durch seine geschäftlichen Aktivitäten motiviert sei, sondern durch seine Kritik an der Strafverfolgung.

„Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass es nicht meine geschäftlichen Initiativen sind, die unsere geliebten Ordnungshüter so aufgeregt haben.

Sie waren empört über meine Kritik an der Willkür der Strafverfolgungsbehörden, die Geschäftsleute zunehmend am eigenen Leib erfahren“, sagte Mazepa.

Mazepa deutete auch an, dass der Druck auf die Teilnehmer des Manifestes 42 gerichtet war. Er wies darauf hin, dass in weniger als einem Monat bereits zwei Demonstranten verhaftet worden seien.

