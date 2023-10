Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die russischen Truppen haben bei ihrer Offensive auf Awdijiwka in der Region Donezk mehr als 200 Militärangehörige sowie mehr als 60 Panzer und APCs verloren. Dies berichtet die Bild-Zeitung.

Nach Angaben des Bild-Militäranalysten Julian Ripke gingen die russischen Truppen bei dem Versuch, Awdijiwka einzukreisen, in Kolonnen von mehr als 100 Fahrzeugen in die Offensive: Panzer, APCs, BMPs, Lastwagen. Sie gerieten jedoch unter Beschuss durch Artillerie und ATGMs und wurden zurückgedrängt.

Die ukrainischen Truppen töteten mehr als 200 russische Angreifer und zerstörten mehr als 60 Panzer und APCs.

Laut Ripke war es der Plan der Russen, einen großen Kessel zu schaffen, indem sie Awdijiwka von Westen her umgingen. Zu diesem Zweck wollten sie die Dörfer Severnoye, Stepnoye und Berdychi einnehmen. Den Streitkräften der Ukraine gelang es jedoch, die Offensive der Angreifer bei Sewernoje und an der Eisenbahnlinie in Stepnoje zu stoppen.

Gleichzeitig glaubt der Analyst, dass die russischen Truppen trotz der Verluste nicht die Absicht haben, die Offensive auf Awdijiwka aufzugeben.

Erinnern Sie sich, wie im Bericht des Institute for the Study of War (ISW) festgestellt wurde, dass der Chef des herrschenden Regimes der Russischen Föderation Wladimir Putin und Vertreter der Kreml-Propaganda die Rhetorik über die Offensive der Angreifer auf Awdijiwka geändert haben. Sie „schwinden die Hoffnung“ auf mögliche Erfolge in dieser Richtung.