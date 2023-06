Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Streitkräfte der Ukraine haben mehrere Stellungen in der Nähe von Krasnohoriwka eingenommen, die seit 2014 von russischen Angreifern gehalten werden. Dies sagte Walerij Hershen, Sprecher des Vereinigten Pressezentrums der Tavrianischen Verteidigungskräfte, in einer TV-Marathon-Sendung. Die einzige Nachricht am Samstag, den 24. Juni.

„In der Nähe von Krasnogorovka haben unsere Angriffseinheiten als Ergebnis eines gut geplanten Gegenangriffs mehrere Positionen eingenommen, die seit 2014 gehalten werden. Dies ist bereits das sogenannte Gebiet der ‚Donezker Volksrepublik‘, direkt vor Donezk“, betonte er.

Diese Nachricht komme „eine Woche zu spät, hier sind gewisse taktische Überlegungen nachvollziehbar“, sagte er.

„Unsere Angriffseinheiten rückten für den Feind völlig unerwartet vor. Und seit einer Woche ergreift der Feind alle Maßnahmen, um uns von diesen Stellungen zu verdrängen. Tägliche Angriffe hier, schwerer Beschuss. Aber alles vergeblich“, fügte Hornet hinzu.

Der Sprecher stellte fest, dass es „Fortschritte in Richtung Tawritscheskij“ gibt und fügte hinzu, dass in den letzten 24 Stunden 104 Angreifer in dieser Richtung vernichtet wurden, 202 wurden verwundet und zwei gefangen genommen, 34 Waffen und militärische Ausrüstung wurden zerstört.

Ihm zufolge versuchten die Angreifer, in der Nähe von Awdijiwka offensive Operationen durchzuführen, hatten aber keinen Erfolg. Sie griffen auch in der Nähe von Marjinka an, wurden aber zurückgeschlagen und zogen sich zurück. Der Feind führte auch eine erfolglose Offensive in Richtung der Städte Huhledar und Zolotaya Niva durch.