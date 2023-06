Mehr als 100 russische Soldaten wurden im Laufe des Tages in zwei Richtungen getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen 24 Stunden, am 31. Mai, kam es zu vier militärischen Zusammenstößen in der Richtung Bachmut, die nach wie vor die heißeste ist. Ein Vertreter der Direktion der östlichen Truppen der ukrainischen Streitkräfte, Serhij Tscherewatyj, berichtete in einem Fernsehmarathon über Einzelheiten.

„Der Feind hat seine Aktivitäten in Richtung Bachmut deutlich reduziert. In den letzten Tagen gab es ein Minimum an Kampfhandlungen, an diesem Tag waren es vier. Der Feind deckt seine rotierenden Aktivitäten weiterhin durch den Beschuss mit Fass- und Raketenartillerie. In diesen 24 Stunden gab es 436 Angriffe. Wir haben auch Vergeltungsschläge durchgeführt. Bei den Gefechten und Angriffen wurden 59 Angreifer getötet, 103 verwundet und einer gefangen genommen“, sagte Tscherewatyj.

Darüber hinaus wurden nach Angaben des Sprechers zwei Stationen der elektronischen Kriegsführung, eine ZALA-Drohne, eine Hyazinth-Kanone, zwei Munitionsfahrzeuge, zwei Munitionsdepots und ein Panzerabwehrraketensystem in Richtung Bachmut zerstört.

Tscherewatyj berichtete auch über die Lage in der Richtung Lymansko-Kupjansk. Dort kam es zu sechs Gefechten, 23 Luftangriffen und 522 Artillerieangriffen. Alle feindlichen Angriffe wurden abgewehrt. Bei der Abwehr der Angriffe wurden 52 Russen getötet, 85 verwundet und vier gefangen genommen.

„Ein T-72-Panzer und ein APC-70 wurden zerstört. Es ist anzumerken, dass es sich hierbei um ein sehr altes Modell handelt, und es ist bezeichnend, dass die Russen bereits damit beginnen, sie einzusetzen. Eine D-30 Haubitze, ein Mörser, eine Station für elektronische Kriegsführung und ein feindlicher Kommandoposten wurden ebenfalls zerstört“, sagte der Sprecher.