Mehr Menschen kehren in die Region Donezk zurück als evakuiert wurden - Regionale Militärverwaltung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den vergangenen zwei Monaten sind 2.000 Einwohner mehr aus der Evakuierung in die Region Donezk zurückgekehrt als im gleichen Zeitraum evakuiert wurden. Darüber sagte der Leiter der Abteilung für Einsatz- und Notfalldienst, Kommunikation, Warnung und Information der Bevölkerung der Abteilung für Zivilschutz, Mobilisierung und Verteidigungsarbeit der Regionalen Militärverwaltung Donezk Dmitry Petlin, berichtete am Vorabend Ukrinform.

„Seit dem 26. Februar (2022 – Anm. d. Red.) und bis jetzt wurden aus dem Gebiet der Region etwa 1 Million 357 Tausend Menschen evakuiert. Davon sind 163.520 Kinder und etwa 42.650 Menschen mit Behinderungen. Während dieser Zeit kehrten auch etwa 223 Tausend Menschen zurück. Und dieser jüngste Trend hat sich weiter verstärkt. In den letzten zwei Monaten sind etwa 2 Tausend mehr zurückgekehrt als evakuiert wurden“, sagte der Beamte.

Petlin stellte klar, dass derzeit insgesamt etwa 524 Tausend Menschen auf dem Territorium der Region verbleiben und die Evakuierung weitergeht.

„Täglich werden Evakuierungsboote aus der Stadt Pokrowsk in Richtung Lemberg und alle acht Tage in die Stadt Berdytschiw in der Region Schytomyr geschickt, wo sie sowohl mit der Aufnahme und Unterbringung als auch mit der Ausgabe von Hilfsgütern beschäftigt sind. Es wird eine einmalige Geldhilfe und eine monatliche Unterkunft gezahlt“, erinnerte er.

Wir möchten daran erinnern, dass in der Region Charkiw die Zone der obligatorischen Evakuierung von Familien mit Kindern erweitert wurde. Es handelt sich um die Gemeinden Kondraschewska und Kuriliwska im Bezirk Kupjansk.