In mehreren Regionen der Ukraine wurde Alarm ausgelöst, und in Sumy waren Explosionen zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Mehrere Explosionen wurden in Sumy gehört. In der Region ertönt der Luftalarm. Darüber am Sonntag, 23. Juli, berichtet Suspilne.

Bislang ist nichts über die Ursachen und Folgen der Explosionen bekannt. Unterdessen warnten die Streitkräfte der Ukraine vor einem wahrscheinlichen Angriff von Drohnen.

„Region Sumy – Raketengefahr. Möglicher Einsatz der Luftabwehr gegen feindliche Drohnen! Ignorieren Sie den Luftalarm nicht“, – heißt es in der Mitteilung der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

Derzeit wird der Alarm auch in den Regionen Dnipropetrowsk, Charkiw, Poltawa, Donezk und Saporischschja ausgelöst.

Im Falle der Ausrufung des Luftalarms werden die Bewohner des regionalen Zentrums aufgefordert, sich in einen Schutzraum zu begeben oder, wenn möglich, die Regeln der „zwei Wände“ einzuhalten.