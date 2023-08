Die meisten chinesischen Unternehmen auf der Liste der Kriegssponsoren - Nationale Agentur für Korruptionsbekämpfung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Liste der Kriegssponsoren umfasst 31 internationale Unternehmen. Das sagte der Vorsitzende der Nationalen Agentur für Korruptionsprävention Olexander Novikov in einem Interview mit Ukrinform.

„Die Liste der internationalen Sponsoren des Krieges umfasst jetzt 31 Unternehmen. Die meisten von ihnen sind Chinesen, an zweiter Stelle stehen anscheinend amerikanische Unternehmen und dann europäische Unternehmen. Wir hoffen, dass alle internationalen Unternehmen endlich aufhören, das blutige russische Regime zu finanzieren“, sagte er.

Novikov zufolge arbeitet die Nationale Agentur für Korruptionsprävention in dieser Frage mit World-Check zusammen. Das Programm ermöglicht die Überprüfung von Vertragspartnern und wird von Banken und Finanzunternehmen in der ganzen Welt genutzt. Dies bedeutet, dass Unternehmen, die in diesem Register aufgeführt sind, unzuverlässige Partner für alle verantwortungsvollen Geschäfte sind.

„Ich möchte die Aufmerksamkeit auf die positiven Auswirkungen der Aufnahme in dieses Register lenken. Es gibt Fälle, in denen sich Unternehmen geweigert haben, mit Russland zusammenzuarbeiten. So zum Beispiel das irische Unternehmen Peninsula Petroleum Limited, das Schiffe auf See mit Treibstoff versorgt. Es hat eine Erklärung abgegeben, in der es den Krieg verurteilt und sich geweigert hat, Dienstleistungen für das russische Verbrecherregime zu erbringen, und wir haben es aus dem Register gestrichen“, so der Leiter der Agentur.