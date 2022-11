In Melitopol sind die Krankenhäuser mit verwundeten russischen Soldaten überfüllt - Media

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Im besetzten Melitopol gibt es keinen Platz für die verwundeten Russen. Es geht so weit, dass sie zu den Industrieanlagen im Verwaltungsgebäude gebracht werden. Dies berichtet RIA Melitopol.

Nach Angaben von Anwohnern wurden mehrere Krankenwagen mit Verwundeten in der Nähe des Tores des Motorenwerks im südlichen Teil der Stadt gesehen. Und der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte gibt an, dass über 100 „Dreihundert“ in Krankenhäuser in Melitopol und Tokmak verlegt wurden.

Darüber hinaus gibt es Informationen, dass die Angreifer bereits das Covid-Krankenhaus eingenommen haben und dort ihre Verwundeten unterbringen.

Das Krankenhaus wurde im vergangenen Jahr nach umfangreichen Reparaturen in Betrieb genommen. Alle Stationen des Krankenhauses sind mit Sauerstoff ausgestattet. Die Intensivstation ist mit den modernsten Geräten ausgestattet.

Außerdem werden fast täglich Kamaz-LKWs mit Leichen in die städtische Leichenhalle in der Nähe des städtischen Krankenhauses Nr. 1 gefahren. Nachts werden die toten Eindringlinge in Kühltransportern abtransportiert. Dann werden sie umgeladen und nach Tokmak gebracht. In Tokmak gibt es zwei Krematorien.