In Melitopol werden russische Pässe zusammen mit einer Vorladung ausgestellt - Bürgermeister

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im besetzten Melitopol, Region Saporischschja, zwingen die Invasoren die Menschen, sich russische Pässe zu besorgen. In diesem Fall werden die Männer zusammen mit dem Pass und der Vorladung zum militärischen Rekrutierungszentrum ausgestellt. Darüber erzählte im Telegram der Bürgermeister von Melitopol Ivan Fedorow.

„Männer unter 50 Jahren, die gezwungen sind, sich einen russischen Pass zu besorgen, erhalten „in Last“ eine Vorladung zum Militärrekrutierungsbüro. Sie müssen innerhalb von zwei Wochen vorstellig werden und sich registrieren lassen – andernfalls drohen Geldbußen und Strafen“, schrieb Fedorow.

Er merkte an, dass die Einwohner zunächst mit einer List in den Krieg gelockt werden, aber er ist sich sicher, dass der Feind sie später in die Armee zwingen wird, wie es in den zuvor besetzten Gebieten geschieht.