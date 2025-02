Das Ministerium für Kultur hat eine Bedingung für die Wiederaufnahme von Auslandsreisen für Künstler und Medienschaffende genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Entscheidung, wehrpflichtigen Künstlern und Medienschaffenden Reisen ins Ausland zu verbieten, ist vorübergehend. Sie wird nach der Entscheidung der Regierung erneuert werden.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des Ministeriums für Kultur und strategische Kommunikation der Ukraine (MCSC).

Nach Angaben des Pressedienstes hat das Ministerium seit März die Ausstellung von Unterstützungsschreiben für die Reise von Künstlern und Medienschaffenden, die im Ausland zum Militärdienst verpflichtet sind, ausgesetzt.

„Dies ist ein erzwungener Schritt, der darauf abzielt, das Verfahren zu regulieren, um einen weiteren Missbrauch der Ziele der Kulturdiplomatie zu vermeiden“, heißt es in der Erklärung.

Alle Gesuche werden derzeit nicht berücksichtigt. „Die Wiederaufnahme der Reisemöglichkeiten für Künstler und Medienschaffende im wehrfähigen Alter wird nach der Verabschiedung der vereinbarten Änderungen des Regierungsdekrets erfolgen“, erklärte das ICSC.

Das Ministerium bekundete sein Interesse daran, dieses Problem so schnell wie möglich zu lösen, damit Künstler und Medienschaffende wieder an internationalen Veranstaltungen zur Unterstützung der Ukraine teilnehmen und die Wahrheit über die Ereignisse in unserem Land vermitteln können.

„Die Entscheidung wird von der Regierung getroffen“, fügte das Ministerium hinzu.

Zur Erinnerung: Im Jahr 2024 kehrten mehr als 500 Männer, die die Ukraine mit Hilfe eines Schreibens des Ministeriums für Kultur und Informationspolitik verlassen hatten, nicht aus dem Ausland zurück.