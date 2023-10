Das Ministerkabinett hat über das Schicksal der Grundstücke unter dem Kachowka-Wasserreservoir entschieden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Ministerkabinett hat ein Verbot verhängt, das Land des Kachowka-Wasserreservoirs in Besitz zu nehmen, zu nutzen oder seinen Zweck zu ändern. Die Beschränkungen werden für 15 Jahre gelten. Dies schrieb Ministerpräsident Denys Schmyhal am Freitag, den 6. Oktober, im Telegram.

„Die einzigen Ausnahmen, die erlaubt sind, sind Änderungen zum Zweck der Wiederherstellung des Stausees und der Durchführung von Landschutzmaßnahmen“, bemerkte er.

Schmyhal wies darauf hin, wie wichtig es ist, dass das Land unter dem Kachowka-Stausee in dieser Zeit seine Zweckbestimmung nicht verändert hat.

„Deshalb legen wir solche Verbote fest und bereiten so die Grundlage für die Wiederherstellung des Stausees und des Kraftwerks“, erklärte der Regierungschef.

Darüber hinaus hat das Ministerkabinett weitere 335 Millionen Hrywnja für die Region Cherson für die Umsetzung des Programms zur Überwindung der Folgen des Terroranschlags von Russland auf das Kakhovskaya HPP bereitgestellt.

„187 Millionen Hrywnja stellen wir der Region Cherson für die vorrangige Wiederherstellung von Wasser- und Wärmeversorgungseinrichtungen zur Verfügung. 148 Millionen Hrywnja – für andere Aufgaben, insbesondere für die Reparatur von Straßen in Cherson, die für das normale Funktionieren der Stadt notwendig sind“, so Schmyhal.

Insgesamt hat die Regierung 11,9 Milliarden Hrywnja für die Beseitigung der Folgen des russischen Terroranschlags auf das Kakhovskaya HPP bereitgestellt.

Wir erinnern Sie daran, dass russische Truppen in der Nacht des 6. Juni den Damm des Wasserkraftwerks Kakhovskaya gesprengt haben, was zu einer großflächigen Überflutung von Gebieten in der Region Cherson führte und der Ukraine erheblichen ökologischen, wirtschaftlichen und humanitären Schaden zufügte.