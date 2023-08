Das Ministerkabinett hat drei verhaftete russische Unternehmen, die der TATNEFT gehören, an die Ukrnafta übergeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Regierung hat drei verhaftete russische Unternehmen, die der TATNEFT gehören, an die Ukrnafta übergeben. Dies gab der Abgeordnete Olexij Hontscharenko bekannt.

Bei den Unternehmen handelt es sich um Poltawa-Capital LLC, Charkiw-Capital LLC und TATNEFT-AZS-UKRAINE. Sie besitzen Tankstellen und anderes unbewegliches und bewegliches Eigentum.

„Diese Unternehmen sind verhaftet worden, sie haben russische Eigentümer. In der Erläuterung zum Erlass heißt es, dass sie diese zunächst an Naftohas geben wollten, sich dann aber entschieden haben, sie an Ukrnafta zu geben“, heißt es in der Mitteilung.