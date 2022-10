Moskauer Beamter in der Ukraine eliminiert - Medien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Russische Behörden haben einen Abteilungsleiter des Moskauer Bürgermeisteramtes mit „null Kampferfahrung“ unvorbereitet in den Krieg in der Ukraine geschickt, laut Medienberichten ist er bereits gestorben. Das berichtet Natalja Loseva, stellvertretende Chefredakteurin des Propaganda-Fernsehsenders RT.

Ihr zufolge starb der 28-jährige Alexej Martynow, Leiter einer Abteilung des Moskauer Rathauses, am 10. Oktober in der Ukraine.

„Mobilisiert am 23. September. In seiner Jugend diente er im Semjonowsky-Regiment (dort muss man marschieren). Keine Kampferfahrung. Er wurde ein paar Tage später an die Front geschickt“, heißt es in dem Bericht…