In der Nähe von Odessa - die Ankunft eines unbemannten Luftfahrzeugs, Trümmer fielen in Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Durch den Einschlag der feindlichen Drohne wurden in der Region Odessa drei Menschen verletzt. In der Hauptstadt fielen Trümmer in den Bezirk Petschersk.

Am Abend des Samstags, 22. Februar, griff der Feind den Bezirk Odessa durch Drohnenangriffe an, drei Menschen wurden verletzt. Im Zentrum von Kiew stürzten Wrackteile von Drohnen ein.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Odessa, Oleh Kiper, sagte, dass im Bezirk Odessa als Folge eines Drohnenangriffs ein Privathaus in Brand geraten sei.

„Drei Menschen wurden verletzt. Alle zuständigen Dienste arbeiten an der Beseitigung der Folgen des Angriffs“, schrieb er.

Unterdessen meldete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, Timur Tkatschenko, den Absturz der Wrackteile des unbemannten Luftfahrzeugs im Stadtteil Petschersk der Hauptstadt. Es wird darauf hingewiesen, dass sie in einem offenen Bereich gefallen sind.

„Die Fenster eines Nichtwohngebäudes in der Nähe wurden beschädigt, es gab keine Verletzten. Die Bedrohung bleibt bestehen“, fügte er hinzu.

Der Bürgermeister von Kiew, Witalij Klitschko, fügte hinzu, dass das Wrack des feindlichen unbemannten Luftfahrzeugs auf dem Gelände des Nationalen Botanischen Gartens, der nach M. Hryshka benannt ist, gefunden wurde. Die Rettungsdienste arbeiten vor Ort.

Zuvor hatte Klitschko vor der Arbeit der Luftverteidigung im Zentrum der Hauptstadt gewarnt.

Wir erinnern daran, dass der Feind heute Abend auch einen Raketenangriff auf Krywyj Rih durchgeführt hat, bei dem mindestens zwei Menschen verletzt wurden.

Außerdem haben die Russen am Morgen und am Nachmittag Bomben auf die Region Konstantinowka-Donezk abgeworfen. Es gibt Verletzte.