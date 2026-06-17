Nachrichten vom 17. Juni: Kulebas Vermögen soll beschlagnahmt werden, Angriffe der Russischen Föderation

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Themen des Tages:

Zum Arbeitsmarkt. Die Regierung ist der Ansicht, dass die Ukraine zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes innerhalb von drei bis fünf Jahren nach Kriegsende ein Bevölkerungswachstum von 3,1 Millionen Menschen erreichen muss.

Über die Angriffe der Russischen Föderation. Infolge einer Reihe feindlicher Angriffe wurde das Sortierzentrum von „Nowa Poschta“ in Sumy beschädigt, in dem Sendungen im Wert von über 42 Millionen Hrywnja gelagert waren.

Russland hat alle Tankstellen in Trostjanez im Gebiet Sumy zerstört – in der Stadt könnten mobile Tankstellen eingerichtet werden.

Zu Kuleba. Die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft (SAPO) beantragt, die vom stellvertretenden Ministerpräsidenten für Wiederaufbau – Minister für kommunale und territoriale Entwicklung – Olexij Kuleba erworbenen Vermögenswerte als unbegründet anzuerkennen.

Zum PSO. Das Sekretariat der Energiegemeinschaft hat Bedenken hinsichtlich einzelner Aspekte des ukrainischen PSO-Modells (Auferlegung besonderer Verpflichtungen für die Teilnehmer am Strommarkt) für die Bevölkerung und dessen Auswirkungen auf das Funktionieren des Marktes geäußert.

EP-Exklusiv:

Putins Ölimperium steht in Flammen. Kann die Ukraine Russland ohne Treibstoff zurücklassen?

Die Ukraine erhöht konsequent den Druck auf den russischen Öl- und Gassektor. Täglich nehmen Anzahl und Intensität der Angriffe auf Ölraffinerien, Öllager und Objekte der Pipeline-Infrastruktur des Feindes zu.