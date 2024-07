In der Nacht vom 31. Juli sind Verzögerungen an der Grenze möglich - Staatliche Zollbehörde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der staatliche Zolldienst hat vor möglichen Verzögerungen an der Grenze in der Nacht vom 30. auf den 31. Juli gewarnt. Einer der Grenzübergänge wird überhaupt nicht funktionieren. Was ist bekannt

Dies geht aus einem Beitrag der Agentur auf Telegram hervor.

Nach Angaben des staatlichen Zolldienstes der Ukraine sind ab 23:00 Uhr am 30. Juli technische Arbeiten zur Aktualisierung der Serversoftware geplant, die etwa 6 Stunden dauern werden.

Während dieser Zeit kann es zu Verzögerungen bei der Passage von Personen, Waren und Fahrzeugen über die Staatsgrenze kommen.

„Es kann zu Unterbrechungen in der Funktion der Software kommen, die von den Zollbeamten an den Kontrollpunkten verwendet wird, aber die allgemeine Funktionsfähigkeit wird aufrechterhalten. Das heißt, es wird möglich sein, die Staatsgrenze von Personen, Waren und Fahrzeugen mit möglichen Verzögerungen zu überqueren“, heißt es in der Erklärung. Gleichzeitig wird der Kontrollpunkt „Uschhorod-Avtomobilny“ des transkarpatischen Zollamtes während dieser Zeit nicht geöffnet sein.

Die Bürger werden gebeten, diese Informationen bei der Planung ihres Grenzübertritts zu berücksichtigen.

Zuvor hatte der Staatliche Grenzschutzdienst der Ukraine (SBGS) mitgeteilt, dass ab dem 17. Juli alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren beim Grenzübertritt ein militärisches Registrierungsdokument vorlegen müssen.