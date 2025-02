Nachrichten vom 24. Februar: EU verhängt Sanktionen gegen Russland, Millionen von Ukrainern sind von Lebensmittelknappheit betroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Worüber haben heute alle gesprochen?

Sanktionen gegen Russland. Anlässlich des dritten Jahrestages der vollständigen Invasion der Ukraine durch Russland haben die EU-Außenminister ein 16er-Paket von Sanktionen gegen Russland beschlossen. Drei Jahre Krieg für den Energiesektor. Russland hat während des umfassenden Krieges 18 GW der ukrainischen Stromerzeugung besetzt. Über eine einzigartige Anti-Drohnen-Technologie. Ein ukrainisches Unternehmen entwickelt eine Software, die den Abschuss feindlicher Drohnen mit Flugabwehrdrohnen automatisiert und die menschliche Beteiligung an diesem Prozess minimiert. Über die Hungersnot in der Ukraine. Etwa fünf Millionen Ukrainer leiden unter Nahrungsmittelknappheit, wobei die größte Not in den Gebieten nahe der Frontlinie herrscht. Über das Abkommen mit den Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten und die Ukraine stehen kurz vor dem Abschluss eines Abkommens über Mineralien im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar: Es könnte bereits am 24. Februar unterzeichnet werden. EP exklusiv: Der Trump-Faktor. Kann der US-Präsident die finanzielle Unterstützung des IWF für die Ukraine beeinträchtigen? Inmitten der Abkühlung der Beziehungen zwischen Kiew und Washington könnte die Ukraine die Unterstützung eines ihrer wichtigsten Gläubiger, des IWF, verlieren. Und warum?