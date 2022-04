In naher Zukunft könnte ein Treffen zwischen der ukrainischen und der russischen Führung stattfinden - Arachamijah

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach Gesprächen mit der ukrainischen und der russischen Führung erklärt, Ankara sei bereit, in naher Zukunft ein Treffen zu organisieren. Dies erklärte der Leiter der ukrainischen Delegation bei den Friedensgesprächen, der Abgeordnete David Arachamija, am Samstag, den 2. April.

„Herr Erdogan hat gestern sowohl mit uns als auch mit Putin telefoniert. Und er soll bestätigt haben, dass sie bereit sind, in naher Zukunft ein Treffen zu organisieren. Wir kennen den Ort und das Datum noch nicht, aber wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass es in Istanbul oder Ankara, also in der Türkei, stattfinden wird“, so der Fraktionsvorsitzende der Diener des Volkes.

Gleichzeitig stellte Arachamija fest, dass die russische Seite die These Kiews bestätigt habe, dass die vorläufigen Versionen der Dokumente ausreichend ausgearbeitet seien, um direkte Konsultationen zwischen den Präsidenten der Ukraine und Russlands abzuhalten.

„Unsere Aufgabe besteht nun darin, die bereits angesprochenen Themen zu Ende zu bringen und ein mögliches Treffen der Präsidenten vorzubereiten“, betonte der Delegationsleiter.

Zuvor hatte Außenminister Dmytro Kuleba erklärt, dass die ukrainische Seite in den Gesprächen mit Russland eine umfassende formale Antwort erwartet, aus der hervorgehen wird, ob der Kreml weiterhin in der Sprache der Ultimaten sprechen wird.

Ukraine-Russland-Gespräche. Online.