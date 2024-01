Die Nationalbank der Ukraine ist bereit, die finanziellen Beschränkungen für Steuerhinterzieher im Gesetzentwurf zu diskutieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Nationalbank der Ukraine ist bereit, sich an den Beratungen in der Werchowna Rada über die Finanznormen des Gesetzentwurfs zur Mobilisierung zu beteiligen. Dies erklärte der Chef der Nationalbank der Ukraine Andrij Pyschnyj in einer Sendung des Fernsehsenders United News.

„Ich denke, dass wir bei der Ausarbeitung des Gesetzes im Parlament Diskussionen und einen Meinungsaustausch führen sollten“, sagte der Beamte.

Ihm zufolge fallen Fragen der Mobilisierung nicht in den Zuständigkeitsbereich der ukrainischen Nationalbank, da dies die Angelegenheiten des Kabinetts, des Verteidigungsministeriums und des Generalstabs sind.

Der Gesetzesentwurf sieht jedoch finanzielle Beschränkungen für Steuerhinterzieher vor, so dass die Nationalbank der Ukraine bereit ist, sich an dem Prozess zu beteiligen.

Ihm zufolge wird diese Diskussion „uns zur optimalen Version des Gesetzestextes führen“.

