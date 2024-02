Das Nationale Antikorruptionsbüro hat den wirtschaftlichen Effekt der Arbeit der Antikorruptionsbehörden bewertet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die ukrainischen Antikorruptionsorgane haben eine hohe Leistung im Kampf gegen die Korruption auf höchster Ebene und einen rekordverdächtigen wirtschaftlichen Effekt von 4,7 Mrd. Hrywnja, sagte der Direktor des Nationalen Antikorruptionsbüros, Semyon Kryvonos, bei einem Briefing in Kiew. Dies erklärte der Direktor des Nationalen Antikorruptionsbüros (National Anti-corruption Bureau) Semyon Kryvonos bei einem Briefing in Kiew am Mittwoch, den 21. Februar.

„Im Laufe des Jahres 2023 entlarvte der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs, ein Richter des Berufungsgerichts, die Strafverfolgung von 11 Volksvertretern und drei stellvertretenden Ministern“, sagte der Beamte.

Er fügte hinzu, dass sich die Antikorruptionsbehörden im vergangenen Jahr auf die Aufdeckung von kriminellen Organisationen konzentriert haben, in die Spitzenbeamte und Korruption auf höchster Ebene verwickelt waren, sowie auf die Untersuchung von Straftaten im Bereich der Rückgewinnung und Verteidigung.

„Einundzwanzig Spitzenbeamte, 39 Leiter staatlicher Unternehmen, 16 Richter … wurden enttarnt. Diese Zahlen sind viel höher als die Indikatoren der vergangenen Jahre. Und das ist ein Beweis für die Wirksamkeit und Richtigkeit unserer Prioritäten“, erklärte Krivonos.

Der Beamte stellte fest, dass „der wirtschaftliche Effekt einen Rekord von 3 Milliarden Hrywnja erreicht hat“.

„Insgesamt für 2023 – 4,7 Milliarden Hrywnja, das ist eineinhalb Mal mehr als im Jahr 2022“, fasste der Direktor des Nationalen Antikorruptionsbüros zusammen.