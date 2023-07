Ein Netz von Geldwechslern, das den Geldverkehr zwischen Russland und der Ukraine ermöglichte, wurde aufgelöst

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Cyberspezialisten des Sicherheitsdienstes der Ukraine haben zusammen mit der BEB einen groß angelegten Kanal für den Geldverkehr zwischen Russland und der Ukraine blockiert, der mit Hilfe von Kryptowährungstechnologien und verbotenen russischen Zahlungssystemen funktionierte. Dies teilte der Pressedienst des Sicherheitsdienstes der Ukraine am 31. Juli mit.

In vier Regionen wurde die Tätigkeit eines Netzes von unterirdischen Konvertierungszentren gestoppt, durch das jeden Monat mehr als eine Million Dollar „flossen“.

Die Händler nutzten die nicht sanktionierten russischen Transfersysteme Yumoney, Webmoney und Kryptowährungen. Sie boten Dienstleistungen für den Abzug russischer Rubel aus dem Hoheitsgebiet der Russischen Föderation durch Umwandlung in Kryptowährung und Einlösung in Hrywnja an.

Die Hauptkunden der Angreifer waren Hacker und Vertreter kommerzieller Strukturen, die Schattenhandelsgeschäfte und Finanztransaktionen mit dem Angreiferland durchführen.

Die Kryptowährung wurde in geheimen Umschlagzentren eingelöst, die als Währungsumtauschstellen in Kiew, Charkiw, Riwne und Sumy fungierten.

Bei Durchsuchungen an den Wohn- und Arbeitsadressen der Beschuldigten wurden fast 60 Millionen Hrywnja-Gegenwert sowie Ausrüstung gefunden, die die Geschäftsleute für illegale Aktivitäten verwendeten.

Derzeit ist einer der Teilnehmer an der Transaktion wurde auf Verdacht gemeldet. Die Ermittlungen zur Feststellung aller Umstände der Straftat und zur Verurteilung der anderen an den illegalen Aktivitäten Beteiligten dauern noch an.

