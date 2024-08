In New York und Den Haag sind ukrainische Flaggen gehisst worden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Gelbe und blaue Flaggen wurden vom Bürgermeister von New York und dem niederländischen Verteidigungsministerium als Zeichen der Unterstützung für die Ukraine und ihren Kampf gegen die russische Aggression gehisst.

Die ukrainische Flagge wehte am Samstag, den 24. August, auf dem Gebäude des niederländischen Verteidigungsministeriums in Den Haag und in Manhattan in New York, wo sie vom Bürgermeister der Stadt Eric Adams persönlich gehisst wurde.

Er erinnerte daran, dass die Stadt die Ukraine sofort unterstützt hat, als der Krieg in vollem Umfang begann – „finanziell und moralisch“, berichtete Ukrinform.

„Wir hissen diese Flagge, um zu erklären, dass wir Sie weiterhin im Kampf für Ihre Freiheit und Unabhängigkeit unterstützen werden“ – sagte Adams.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag in ganz Amerika, in jedem Bundesstaat, stattfinden.

Der niederländische Verteidigungsminister Ruben Brekelmans sagte, dass am Unabhängigkeitstag der Ukraine die gelb-blaue Flagge neben der niederländischen Flagge auf dem Gebäude des Verteidigungsministeriums des Landes zu sehen war.

„Die Ukrainer kämpfen jeden Tag mutig und entschlossen gegen die russische Aggression. Sie kämpfen für ihre Souveränität, aber sie verteidigen dieses Prinzip auch in Europa. Heute, am Unabhängigkeitstag der Ukraine, hissen wir die ukrainische Flagge und schenken ihr besondere Aufmerksamkeit“, heißt es in der Nachricht im sozialen Netzwerk X.