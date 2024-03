Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte hat einen Freibrief erhalten - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Olexander Syrskyj, hat freie Hand, personelle Veränderungen in der Armee vorzunehmen. Das sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag, den 2. März, in einer Videobotschaft.

„Jeden Tag der Oberbefehlshaber und die Kommandeure an der Front, genau dort, wo es notwendig ist. Der Oberbefehlshaber hat einen Freibrief für personelle Veränderungen in der Armee, im Hauptquartier – jede. Alle ukrainischen Kommandeure müssen die Front kennen, die Front spüren – die wirklichen Bedürfnisse. Sie müssen wirklich bei den Soldaten, den Unteroffizieren sein. Sie müssen so sein, wie sie sein müssen, um die ukrainischen Ziele zu erreichen“, sagte der Staatschef.

Selenskyj sagte, dass er nach der Rückkehr von Syrskyj von der Front Anfang nächster Woche einen detaillierten Bericht und konkrete Vorschläge zu „weiteren Veränderungen und unseren Aktionen“ von ihm erwartet.

Nach Angaben des Präsidenten ist die Vorbereitung der weiteren Arbeit mit den Partnern – Treffen, Verhandlungen – im Interesse der Waffen für die Ukraine und der Kontinuität der Unterstützung jetzt im Gange.

„Wir brauchen Stärke und zwar von allen. Sie ist notwendig, um diese Schlacht zu gewinnen. Den Kampf gegen das Böse und auch gegen die Verzagtheit, auf die Putin so sehr setzt. Wir müssen die Ukraine und das Leben schützen. Und wir können es schaffen“, fasste Selenskyj zusammen.

Anfang dieser Woche kündigte Olexander Syrskyj die Korrektur von „Fehlkalkulationen“ in Richtung Awdijiwka an.

Und heute sagte Syrskyj, er habe einige Brigaden der Streitkräfte der Ukraine umbesetzt.