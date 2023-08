Präsident kündigt Lieferungen von 'Medevaks' an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erklärt, dass es eine Vereinbarung über die Lieferung von gepanzerten „Medevaks“ an die Ukraine gibt. Dies sagte er in seiner Ansprache am 31. August.

„Eine wichtige Nachricht für die Front: Es wurde vereinbart, der Ukraine gepanzerte „Medevaks“ zu liefern, eine große Charge. Darüber haben die Kämpfer gesprochen, als wir die Kampfbrigaden besucht haben. Das Verteidigungsministerium hat darüber berichtet“, sagte er.

Der Präsident sagte auch, dass er ein Treffen mit Vertretern von BAE Systems hatte.

„Die Welt kennt dieses Unternehmen sehr gut. Und unsere Krieger kennen die von diesem Unternehmen hergestellten Waffen bereits sehr gut. Vor allem die Artillerie – L119 und M777, gepanzerte Fahrzeuge – CV90, sehr leistungsfähig. Das Unternehmen nimmt seine Arbeit in der Ukraine auf. Unser Ziel ist es, dass alle nützlichen Waffen für die Verteidigung in der Ukraine hergestellt werden können. Und das wird es auch. Es gibt bereits eine Produktion für bestimmte Positionen, und es wird für alle notwendigen Positionen sein“, sagte Selenskyj.