Odessa wird von den Shaheds angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Abend des Samstag, 9. März, greifen russische Truppen erneut den Süden der Ukraine mit Drohnen an. In Odessa waren Explosionen zu hören.

„In verschiedenen Bezirken der Stadt waren Kanonade und Explosionen zu hören“, berichtet die Lokalzeitung Dumskaya.

Es wird auch über die aktive Arbeit der Flugabwehr berichtet.

Überwachungskanäle schreiben, dass sich etwa 4-6 Shaheds auf Odessa zubewegen, zum Teil vom Meer aus, zum Teil aus westlicher Richtung.

Die Luftwaffe hat wegen eines Drohnenangriffs in den südlichen und östlichen Regionen einen Luftalarm ausgerufen. Es werden mehrere Gruppen von Shahedin gemeldet.

Insbesondere bewegt sich eine Gruppe von Shahedin aus der Region Cherson in Richtung der Region Mykolajiw. Eine andere Gruppe nähert sich vom Schwarzen Meer her Odessa. Auch Shaheds aus der Region Mykolajiw bewegen sich in Richtung der Region Kirowohrad. Eine weitere Gruppe fliegt von Süden her in die Region Mykolajiw.

Unterdessen wurde in den Regionen Charkiw und Poltawa eine Raketengefahr ausgerufen.

Wir erinnern daran, dass Russland gestern Abend das Territorium der Ukraine mit 15 Kamikaze-Drohnen angegriffen hat. Die Luftverteidigungskräfte haben 12 „Shaheds“ zerstört.

Wie wir bereits berichteten, zerstörte eine russische Kamikaze-Drohne in der Nacht zum 2. März einen ganzen Eingang eines mehrstöckigen Gebäudes in Odessa.