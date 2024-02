Der Ombudsmann hat berichtet, wie eine 80-jährige Frau aus der Besetzung in der Region Donezk zurückgebracht wurde

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Ombudsmann Dmytro Lubinez hat auf seinem Telegram-Kanal berichtet, wie eine 80-jährige Frau, die wegen gesundheitlicher Probleme nicht evakuiert werden konnte, aus einem vorübergehend besetzten Dorf in der Region Donezk zurückgebracht wurde. Antoninas Weg nach Hause führte durch fünf Länder.

Ihm zufolge wandte sich die Tochter der Rentnerin an das Büro des Ombudsmanns mit der Bitte um Hilfe bei der Rückführung ihrer Mutter. Sie sagte, ihre Mutter könne sich nicht selbständig bewegen und sei daher nicht in der Lage zu evakuieren. Es gab dort keine Verwandten oder Bekannten mehr, die sich um sie kümmern konnten.

Antonina weigerte sich, einen russischen Pass zu bekommen, so dass sie ohne „Rente“ dastand, wie ihre Tochter bemerkte.

Die ältere Frau wurde von Freiwilligen, die eigens einen Rollwagen und Gehhilfen für sie gekauft hatten, hinausgebracht.

„Der Weg der Frau führte durch das vorübergehend besetzte Gebiet der Region Donezk und durch die Gebiete Russlands, Estlands, Lettlands, Litauens und Polens“, sagte Dmitry Lubinez.

Laut Lubinez hat sich Antonina am 4. Februar mit ihrer Tochter in Lwiw getroffen. Sie befinden sich derzeit in Kiew.