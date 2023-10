Polen wird sowjetische und polnische Panzer für die ukrainischen Streitkräfte reparieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Polen wird auf seinem Territorium sowjetische und polnische ukrainische Panzer reparieren. Dies berichtete die Polska Agencja Prasowa am 3. Oktober.

Zuvor hatte der polnische Rüstungskonzern Polska Grupa Zbrojeniowa die Einrichtung eines Technologiezentrums für die Reparatur ukrainischer T-64-Panzer als Teil eines gemeinsamen Projekts des polnischen Rüstungsunternehmens Bumar-Labedy und Ukroboronprom angekündigt.

„Es wird erwartet, dass das Werk in Gliwice (Bumar-Labedy – Anm. d. Red.) schließlich mit der Wartung und Modernisierung von PT-91 und T-72 Panzern beginnen wird, die von Polen an die Ukraine übergeben wurden, und dass es auch in die Pläne für die Wartung von Leopard 2A4 Panzern einbezogen wird, mit denen der Westen die Ukraine bewaffnet“, schreibt PAP.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Polska Grupa Zbrojeniowa am Montag, den 2. Oktober, erklärte, sie habe die erste Charge überholter Leopard-Panzer an die Ukraine übergeben.