Der Präsident von Estland ist in Kiew eingetroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Alar Karis hat eine Reihe von Treffen und Gesprächen mit Vertretern der ukrainischen Behörden geplant.

Der estnische Präsident Alar Karis ist zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt eingetroffen. Darüber berichtete er im sozialen Netzwerk X am Donnerstag, den 12. September.

„Angekommen in der Hauptstadt Kiew. Ich freue mich auf die geplanten Treffen in Erwartung des anschließenden Meinungsaustauschs“, schrieb der Präsident von Estland.

Wir erinnern daran, dass am 11. September in Kiew der Gipfel der Krim-Plattform stattfand. An der Veranstaltung nahmen die Staats- und Regierungschefs von Kroatien, Lettland und Litauen sowie die Außenminister der USA und Großbritanniens teil.