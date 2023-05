Präsident zu russischem Beschuss: Wir werden auf Patriot antworten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Ukraine wird mit ihren Erfolgen und ihren Patriot-Raketenabwehrsystemen auf Russland antworten und in der Lage sein, es zu vernichten. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videoansprache am Montag, den 29. Mai.

„Jeden Tag mehrere russische Terroranschläge. Schahaden, Marschflugkörper, ballistische Raketen. Gelenkte Luftbomben. Dank unserer Luftverteidigung – all den Verteidigern und Beschützern des Himmels – wurden heute mindestens Hunderte von Leben gerettet. An nur einem Tag. Die meisten Schah-Köpfe und Raketen sind abgeschossen worden“, sagte der Staatschef.

Laut Selenskyj „muss die Welt sehen, dass der Terror verlieren wird“. „Wenn die Patriots in den Händen der Ukrainer dafür sorgen, dass jede russische Rakete hundertprozentig abgeschossen wird, verliert der Terror. Wenn die Welt den Druck auf Russland erhöht, einschließlich Sanktionen, wenn die Isolation des Terrors wächst, wenn jede Nähe zu Moskau von seinen früheren Partnern gemieden wird – dann verliert der Terror“, sagte der Präsident.

„Und natürlich gibt es für einen terroristischen Staat keine größere Demütigung als die Erfolge unserer Kämpfer. In der Tat müssen und werden wir mit unseren Erfolgen, unserem Druck, unseren Patrioten auf Russland mit all seinen bösen Erscheinungsformen reagieren. Und wir werden dieses Übel vernichten. Niemand auf der Welt setzt die Waffen gegen das Böse effektiver ein als die Ukrainer“, betonte der Staatschef.