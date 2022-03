Das Präsidialamt hat Pläne für Gespräche mit Russland bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Verhandlungen mit Russland in Istanbul wurden am Dienstag, den 29. März, abgeschlossen, schreibt Mychajlo Podoljak, Berater des Chefs des Präsidialamtes, UP.

„Erstens. Zurzeit finden persönliche Konsultationen in Untergruppen statt: Militär und Recht. Details sind wichtig. Zweitens. Der Termin für die nächste Runde wird nach der Feinabstimmung in den Untergruppen und der Reaktion der russischen Seite auf das Konzept des Abkommens feststehen“, sagte Podoljak.

Er fügte hinzu, dass es bereits eine erste positive Reaktion der Gegner gibt.

„Bereitschaft zu einer radikalen Feuereinstellung in Richtung Tschernihiw und Kiew. Das wird erhebliche humanitäre Probleme lösen“, sagte Podoljak.

Im Anschluss an die Gespräche erklärte Podoljak, es bestehe eine reelle Chance auf ein baldiges Ende des Krieges.

Die bei den Gesprächen erzielten vorläufigen Vereinbarungen wurden zuvor von Vertretern der Delegationen…