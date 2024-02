Die Preise für Autogas sind in den Tankstellenketten gesunken

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Ukraine sind in der Woche vom 5. bis 9. Februar die durchschnittlichen Kosten für Flüssiggas im Einzelhandel um 52 Kopeken auf 26,78 Hrywnja/Liter gesunken. Dies berichtet enkorr unter Bezugnahme auf die Daten der Preisüberwachung der Marktberatungsgruppe A-95.

Gas im UPG-Netz wurde im Durchschnitt billiger – um 1,31 Hrywnja, auf 26,71 Hrywnja/Liter, am wenigsten – im AMIS-Netz – um 9 Kopeken, auf 26,23 Hrywnja/Liter.

Am teuersten war der Kraftstoff an der Mango-Tankstelle in der Region Donezk (30,49 Hrywnja/Liter), am billigsten an der Marshal-Tankstelle in der Region Schytomyr (24,5 Hrywnja/Liter).

Eine spürbarere Senkung des Gaspreises wurde in den großen Kraftstoffnetzen verzeichnet, wo die Kosten für die Ressource innerhalb von 29 Hrywnja/Liter lagen, während sie in anderen – unter 28 Hrywnja/Liter lagen.

OKKO und WOG sind um jeweils 1 Hrywnja gesunken, und Autogas wird dort jetzt für 28,14 Hrywnja/Liter bzw. 28,11 Hrywnja/Liter verkauft.

Berichten zufolge reagierten einige Netze auf die Verteuerung des Rohstoffs bei der Auktion am 7. Februar mit einer Erhöhung des Gaspreises an den Tankstellen. Bei VostokGaz stieg der Preis um 20 Kopeken, bei Mango – um 6 Kopeken.

Der Unterschied zwischen den Gaspreisen im Premium-Segment und in den Discount-Ketten beträgt durchschnittlich 2,75 Hrywnja/Liter.

Wie die Betreiber sagen, ist die Nachfrage nach Autogas weiterhin sehr gering.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass am Wochenende, vom 2. bis 5. Februar, der Preis für Flüssiggas in großen Tankstellennetzen um 17 Kopeken auf 27,14 Hrywnja/Liter gefallen ist.