Die PrivatBank hat eine wichtige Entscheidung bezüglich der Gebühren für Kartenzahlungen getroffen: Worum geht es?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Wie viel werden internationale Überweisungen per Karte kosten und bis wann gelten die Rabatte? Die PrivatBank hat die reduzierten Gebühren für internationale Überweisungen von Karte zu Karte verlängert. Die Vorzugskonditionen gelten bis zum 31. Mai 2026, um digitale Dienste für die Ukrainer zugänglicher zu machen.

Wie viel kosten die Überweisungen nun und wie kann man sie nutzen – berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf PrivatBank.