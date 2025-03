Die Prognostiker haben eine Vorhersage für den ersten Tag des Frühlings in der Ukraine abgegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Heute, am 1. März, werden in der Ukraine Niederschläge erwartet. Schnee und Regen sind fast überall zu erwarten.

Dies meldet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Ukrhydrometcenter.

Bewölkt. In der Ukraine, mit Ausnahme des Ostens und Südostens, wird es leichten Schneeregen und Regen geben.

Im Norden und Osten des Landes wird es stellenweise Eis auf den Straßen geben. Der Wind weht meist aus südlichen Richtungen mit 5-10 m/s.

Die Tagestemperaturen werden zwischen 1° unter Null und 4° über Null liegen, in den westlichen Regionen 5-9° über Null.

Das Wetter in Kiew und in der Region

Bewölkt. Leichter Nassschnee. Auf den Straßen wird es stellenweise Eis geben. Südwind, 5-10 m/s. Die Temperatur wird tagsüber 0-4°C betragen, in Kiew 0-2°C tagsüber.

Das Wetter in der Ukraine am 1. März (facebook.com/UkrHMC)

Eiskreise auf den Flüssen der Region Tschernihiw

Ein Eiskreis ist ein seltenes Naturphänomen, das an Flüssen mit langsamer Strömung auftritt. Es handelt sich um eine perfekt runde Eisscheibe, die sich auf der Wasseroberfläche dreht.

Solche Kreise entstehen durch Wirbelströmungen, die die Kanten des Eises abschleifen und ihm so eine runde Form geben.

In der vergangenen Woche wurde ein solcher Eiskreis in der Region Tschernihiw, insbesondere auf dem Fluss Ubid im Bezirk Sosnytsia, und am 25. Februar auf dem Fluss Revna in Semenivka beobachtet.

Lesen Sie mehr über das Wetter am Wochenende in dem Bericht von RBK Ukrajina.