Putin ist wütend, und die Reaktion im Kreml ist sehr heftig: Jussow über den Abschuss der Su-57

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Andrij Jussow, ein Vertreter der Hauptnachrichtendirektion des Verteidigungsministeriums, sagte, Kremlchef Putin sei wütend über den Abschuss des Su-57-Kampfjets, und die Reaktion im Kreml sei sehr heiß und greifbar

Kremlchef Wladimir Putin ist wütend über den Abschuss des neuesten russischen Su-57-Kampfjets durch die ukrainischen Verteidigungskräfte.

Andrij Jussow, ein Vertreter des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine, sagte dies während eines TV-Marathon.

„Wir können die Tatsache der Niederlage feststellen. Die Operation selbst können wir weder bestätigen noch dementieren. Aber ja, das ist eine großartige Nachricht: Putin ist wirklich wütend, und die Reaktion im Kreml ist sehr heiß und spürbar. Denn sie haben versucht, die Su-57 sorgfältig zu verstecken und zu schützen. Und diese Su-57 sind nie in den ukrainischen Luftraum eingedrungen, weil sie Angst hatten, abgeschossen zu werden“, sagte er.

Nach Angaben des Vertreters des Hauptnachrichtendienstes setzte Russland die Su-57 ein, um Raketenangriffe auf ukrainische zivile Objekte und zivile Infrastruktur zu fliegen.

Jussow stellte fest, dass es derzeit unbestätigte Informationen über den möglichen Abschuss von zwei Su-57 auf dem Flugplatz gibt. Nach Angaben des Geheimdienstes verfügte Russland zuvor über etwa zehn Su-57.

Am Tag zuvor meldete das Main Intelligence Directorate, dass am 8. Juni ein russischer Su-57-Mehrzweck-Kampfjet auf dem Flugplatz Akhtubinsk in der Region Astrachan der Russischen Föderation abgeschossen wurde, der 589 Kilometer von der Frontlinie entfernt liegt.

Die Su-57 ist Moskaus modernstes Kampfflugzeug, das in der Lage ist, Ch-59- und Ch-69-Raketen für Angriffe einzusetzen. Die russischen Luft- und Raumfahrtstreitkräfte haben nur wenige Einheiten dieser Kampfflugzeuge im Einsatz.