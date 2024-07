"Es war Rache und Hinrichtung": Terroranschlag in Oleniwka: Zeugenaussage eines überlebenden Asow-Kämpfers: SOCIAL | PEOPLE

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Der Asow-Kämpfer Ostap wurde Zeuge, wie die Angreifer einen Terroranschlag in Oleniwka vorbereiteten, war während der Explosion in der Kaserne und rettete seine Kameraden. Suspilne Donbass sprach mit Ostap am zweiten Jahrestag der Tragödie von Oleniwka

Ostap, ein Kämpfer der 12. Brigade des Asow-Regiments, wurde Zeuge, wie die Angreifer einen Terroranschlag in Oleniwka vorbereiteten, war während der Explosion in der Kaserne und rettete später seine Kameraden. Am zweiten Jahrestag der Tragödie in Oleniwka sprach Suspilne Donbass mit einem Asow-Kämpfer, der uns erzählte, woran er sich an diese Nacht erinnert und wie die Gefangenen gerettet wurden.

Am 28. Juli waren noch 193 Soldaten übrig, die aus der Kaserne in einen anderen vorbereiteten Hangar verlegt wurden. Nach den Explosionen erlitt Ostap 9 Schrapnellwunden.

„Ich bin mir sicher, dass es ein Sprengsatz war. Alle glauben das. Nun, es gibt bisher keine Waffe, die so genau ist, dass sie einen Ort im Abstand von zwei Sekunden direkt treffen kann“, sagt der Kämpfer.