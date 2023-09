Raketen fliegen auf Odessa zu

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Eine Gruppe von Raketen bewegt sich auf die Region Odessa zu. In einer Reihe von südlichen Regionen wurde Luftalarm ausgerufen. Darüber berichtete in der Nacht zum Samstag, 23. September, die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„Eine Gruppe von Raketen bewegt sich in Richtung der Region Odessa! Gehen Sie dringend in Deckung!“, heißt es in der Meldung.

Überwachungskanäle berichten, dass es erste Starts von Raketen des Typs Onyx in Richtung Sergejewka-Satoka gab.

Lokalen Medienberichten zufolge kommt es in der Region Odessa bereits zu Explosionen.

In den Regionen Cherson und Mykolajiw wurde ein Luftalarm ausgerufen.

Nachtrag: Ab 0:54 Uhr wurde in den südlichen Regionen die Aufhebung des Luftalarms bekannt gegeben.

Wir werden daran erinnern, dass auf der Krim am Nachmittag des 22. September Explosionen zu hören waren. „Ankunft“ war auf der Reparaturbasis der russischen Militärlastwagen.

Später wurde bekannt, dass in Sewastopol das Hauptquartier der Flotte der Russischen Föderation getroffen wurde, in Russland sagte über die Opfer.