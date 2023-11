Regen und bis zu 20 Grad Celsius: Meteorologen haben mitgeteilt, wie das Wetter am Wochenende sein wird

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Wochenende, 4. und 5. November, wird in den meisten Teilen der Ukraine Regen erwartet. Dies meldet das Ukrhydrometcenter.

Am Samstag, 4. November, in der Nacht in den westlichen, östlichen, Schytomyr und Winnyzja Regionen, leichte Regenfälle, am Nachmittag in den nördlichen und den meisten zentralen Regionen mäßige, in einigen Orten erhebliche Regenfälle.

Im Rest des Gebiets ohne nennenswerte Niederschläge. Der Wind ist südöstlich, 7-12 m/s, nachts in den westlichen Regionen teilweise Böen von 15-20 m/s, in den Karpaten 20-25 m/s.

Die Temperatur nachts 5-10 Grad Celsius, im Süden der Region Odessa bis zu 15 Grad Celsius. Tagsüber 12-17°, in den südlichen Regionen 18-23°.

In Kiew nachts ohne Niederschlag, nachmittags Regen. Der Wind weht aus südöstlicher Richtung mit 7-12 m/s. Die Temperatur in der Nacht 7-9° Hitze, tagsüber 14-16°.

Am Sonntag, den 5. November, werden in der Nacht in den Regionen Winnyzja und Schytomyr mäßige und starke Regenfälle erwartet. In den östlichen und südöstlichen Regionen ohne Niederschlag.

Der Wind ist westlich, südwestlich, 7-12 m/s, mit Böen von 15-20 m/s in Orten am linken Ufer und in den Karpaten.

Die Temperatur in der Nacht beträgt 8-13°, in den westlichen Regionen 4-9° Hitze, im Süden des Landes bis zu 17°. Tagsüber 11-16°, im südlichen Teil des Landes stellenweise und in den zentralen und östlichen Regionen 17-22°.

In Kiew zeitweise Regen, niederschlagsfrei nur am Nachmittag des 6. November. Der Wind ist westlich, südwestlich, 7-12 m/s. Die Temperaturen liegen bei 10-12° in der Nacht und 13-15° am Tag.