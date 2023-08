In der Region Bukowyna hat der Leiter eines Privatkrankenhauses mehr als 15 Millionen Hrywnja veruntreut

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Region Czernowitz wird der Leiter eines Privatkrankenhauses verdächtigt, mehr als 15 Millionen Hrywnja aus dem Medizinischen Garantieprogramm (MGP) veruntreut zu haben. Darüber berichtet der Pressedienst der regionalen Staatsanwaltschaft von Czernowitz.

Den Ermittlungen zufolge hat der Gründer und Leiter des privaten medizinischen Zentrums seine Frau und vier Angestellte des Zentrums in das kriminelle Vorhaben verwickelt.

Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass die Ärzte des Zentrums im Jahr 2022 dem Nationalen Gesundheitsdienst der Ukraine falsche Informationen über die Erbringung von Gesundheitsdiensten für die Bevölkerung vorgelegt hatten.

„Diese Leistungen hat das medizinische Zentrum nicht erbracht, aber auf der Grundlage ungültiger Daten wurden der privaten medizinischen Einrichtung grundlos mehr als 15 Millionen Hrywnja aus dem Staatshaushalt gezahlt“, stellte die Staatsanwaltschaft fest.

Die erhaltenen Gelder wurden vom Leiter der Einrichtung legalisiert, indem er sie auf die Konten von kontrollierten Wirtschaftssubjekten überwies, zu denen auch seine Frau gehörte.

Die an der Straftat Beteiligten werden nach vier Artikeln angeklagt: Gründung einer kriminellen Vereinigung und Beteiligung an einer solchen, Veruntreuung von Haushaltsmitteln, unbefugte Handlungen mit Informationen, die in elektronischen Computern verarbeitet werden, und Waschen von Erträgen aus Straftaten.

