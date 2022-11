In der Region Cherson vertreiben Eindringlinge die Menschen gewaltsam aus ihren Häusern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Cherson vertreiben Eindringlinge Zivilisten gewaltsam aus ihren Häusern. Dies berichtet der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte.

In Kachowka in der Region Cherson beispielsweise werden die Bewohner von Häusern am Dnjepr-Ufer gewaltsam aus ihren Häusern vertrieben. Die russischen Invasoren errichten technische Befestigungen und Minensperren um zivile Wohnhäuser herum.

Im Dorf Nowotschernomorje, Bezirk Skadowski, üben russische Soldaten psychischen und physischen Druck auf die Zivilbevölkerung aus – sie werden aus ihren eigenen Häusern vertrieben. Die so geräumten Häuser sollen von den Eindringlingen bewohnt werden.