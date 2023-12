Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Mittwochabend, den 6. Dezember, wurde in mehreren Regionen der Ukraine wegen eines neuen russischen Angriffs Luftalarm ausgerufen. In der Region Chmelnyzkyj waren Explosionsgeräusche zu hören.

Nach Angaben des stellvertretenden Leiters der Militärverwaltung der Region Chmelnyzkyj, Tjurin, wird in der Region ein Luftabwehrsystem eingesetzt.

Tjurin forderte die Bewohner der Region auf, in Schutzräumen zu bleiben, bis der Alarm vorbei ist.

Unterdessen berichten Überwachungskanäle auch von Explosionen in Berdytschiw in der Region Schytomyr.

Das Militär schreibt über die Bewegung russischer Drohnen aus der Region Poltawa in Richtung der Regionen Tscherkassy und Kirowohrad.

Die Bedrohung bleibt auch für die Regionen Schytomyr, Winnyzja und Kiev bestehen.