In der Region Donezk überfuhr ein gepanzerter Mannschaftswagen der Angreifer ein Auto, es gab Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der vorübergehend besetzten Stadt Schachtarsk in der Region Donezk hat ein gepanzerter Mannschaftswagen der russischen Besatzer ein Auto überfahren und zerquetscht. Dies berichtete der ukrainische Journalist Denys Kazanskyy in Telegram.

Zwei Personen, die sich in dem Auto befanden, wurden auf der Stelle getötet.

„Die russischen Propagandisten nennen es ‚Schutz vor Nazis‘“, so der Journalist.

In einem in den sozialen Netzwerken verbreiteten Video berichten Augenzeugen, dass die militärische Ausrüstung der Angreifer einen Pkw überrollte. Das Auto hat sich in einen Haufen Schrott verwandelt. Daneben stehen ein APC sowie Menschen in Militäruniform und ein Krankenwagen.

Achtung! Es wird in dem Video geflucht!

