In der Region Mykolajiw griffen als Zivilisten getarnte Besetzer die Streitkräfte der Ukraine an

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In der Region Mykolajiw gaben sich verkleidete russische Besatzer als verirrte Einheimische aus und versuchten, Stellungen der Streitkräfte der Ukraine anzugreifen. Dies teilte das Einsatzkommando Süd in der Nacht zum Dienstag, 12. April, mit.

„In der Region Mykolajiw versuchten verkleidete Raschisten in drei zivilen Fahrzeugen, sich als eine Gruppe von evakuierten Einheimischen auszugeben, und suchten nach verzweifelten Möglichkeiten der Sabotage. Nachdem sie in dieser Deckung zu unseren Stellungen vorgedrungen waren, versuchten die Besatzer anzugreifen, wurden aber mit Würde zurückgeschlagen. Nachdem sie fünf ihrer Leute verloren hatten, zogen sich die Raschisten schnell vom Schlachtfeld zurück“, heißt es in dem Bericht.

Das Kommando stellte außerdem fest, dass die Besatzer in Richtung Juschnobugsk versuchen, ihre taktische Position zu verbessern und sich entlang der Verwaltungsgrenzen der Region Cherson zu konsolidieren.

Gleichzeitig ist es dem Feind aufgrund der sich verschlechternden Wetterbedingungen – stürmische Winde und Regen – nicht möglich, Drohnen zur Aufklärung und Feuerkorrektur einzusetzen.