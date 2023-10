In der Region Poltawa wurden Explosionen gehört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Dienstag, den 31. Oktober, hörten Anwohner der Gemeinde Lubenskaya im Gebiet Poltawa am Abend Geräusche, die Explosionen ähnelten. Darüber berichtet Suspilne.

Derzeit wurde in der Region ein Luftalarm ausgerufen.

Später waren auch in Krementschuk im Gebiet Poltawa Explosionen zu hören.

„Shaheds an der Grenze der Regionen Tscherkassy und Winnyzja, sowie in den Regionen Charkiw und Poltawa. Die Luftabwehr funktioniert! Bleiben Sie in Deckung“, teilte die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte mit.

Auch in der Region Poltawa besteht weiterhin die Gefahr eines ballistischen Angriffs.

Insgesamt umfasste der Luftalarm zum Zeitpunkt der Veröffentlichung weite Teile der Ukraine, bis hin zur Region Czernowitz. Überwachungsgruppen berichten, dass die Shaheds südlich der Region Winnyzja in Richtung der Region Chmelnyzkyj fliegen. Darüber hinaus wurde ihre Bewegung über den Bezirk Beryslaw in der Region Cherson in Richtung der Region Mykolajiw aufgezeichnet.

Die Überwachungsgruppen fügen auch hinzu, dass unbemannte Flugzeuge in kleinen Gruppen in verschiedenen Regionen fliegen, die Luftabwehr arbeitet an ihnen und etwa fünf Shaheds wurden bereits abgeschossen.

Ebenfalls am Dienstagabend wurde berichtet, dass in der Region Dnipropetrowsk zwei unbemannte Luftfahrzeuge – Drohnen vom Typ Shahed – 131/136 abgeschossen wurden. Und in der Region Cherkassy arbeitete die Luftabwehr.