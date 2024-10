In der Region Sumy werden Probleme mit der Stromversorgung nach Explosionen gemeldet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Anwohner schreiben über das teilweise Verschwinden des Lichts in der Region. In Sumy wurden Spannungsschwankungen registriert.

In der Nacht zum Samstag, den 27. Oktober, gab es in der Region Sumy Explosionen, nach denen das Licht in der Region teilweise verschwand. Dies wurde von den Überwachungsbehörden gemeldet. Die Medien schreiben über Spannungsschwankungen.

Insbesondere Suspilne berichtete über Spannungsabfälle in der Stadt Sumy.

„In Sumy verschwand das Licht als Folge des Angriffs von Shahedin, auch unter Angriff Kiew“, sagte in Telegram der Leiter des Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates Andrej Kovalenko. -„Jetzt ist es schwer, Russland setzt alles daran, die Rückseite anzugreifen, außer Angriffe an der Front.“

Wir erinnern daran, dass die russischen Aggressoren in der vergangenen Nacht und am Sonntagmorgen die Ukraine mit 98 Raketen und Drohnen angegriffen haben. Die meisten Ziele wurden abgeschossen oder gingen verloren, berichtete die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine. Sie bestätigte den Abschuss von 44 Drohnen in den Regionen Kirowohrad, Sumy, Tschernihiw, Kiew, Tscherkassy, Winnyzja, Schytomyr, Chmelnyzkyj und Kursk.

