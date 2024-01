Die regionale Militärverwaltung hat sich zu den Explosionen in Poltawa geäußert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Sonntag, den 21. Januar, waren in Poltawa Explosionen zu hören. Zuvor wurde in der Region die Bedrohung durch Ballisten verkündet. Darüber berichtet die Publikation Suspilne.

„In Poltawa hörte man die Geräusche von Explosionen. Darüber berichtet Suspilne Anwohner. Auf dem Territorium der Region herrscht weiterhin Luftalarm“, heißt es in der Meldung.

Der Leiter der regionalen Militärverwaltung Philip Pronin versicherte auf seinem Telegram-Kanal, dass auf dem Territorium der Region „keine Treffer verzeichnet werden“.

„Bleiben Sie während des Alarms in den Schutzräumen. Bleiben Sie ruhig“, fügte der Beamte hinzu.

Wie wir bereits berichteten, wurden bei einem weiteren Beschuss von Charkiw RF die Fahrbahn und ein dreistöckiges Wohnhaus im Stadtzentrum getroffen. Auch ein Krankenhaus wurde beschädigt.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj gesagt, wenn die Partner der Ukraine sieben Patriot-Systeme zur Verfügung gestellt hätten, wären in Odessa, Charkiw und Cherson keine Menschen getötet worden.