Die Reserven der Nationalbank sind höher als vor dem Krieg - stellvertretender Gouverneur der Nationalbank der Ukraine

Die Reserven der ukrainischen Nationalbank sind heute höher als vor dem Krieg, dank der finanziellen Unterstützung durch die EU, den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank. In einem Interview mit Forbes sagte der stellvertretende Leiter der Nationalbank der Ukraine, Serhij Mykolaychuk.

Ihm zufolge hat die Ukraine bereits 1,4 Milliarden Dollar vom Internationalen Währungsfonds, 300 Millionen Dollar Finanzhilfe von der EU und 311 Millionen Dollar von der Weltbank erhalten.

„Wir geben sie aus, um Devisen an Banken zu verkaufen, um den Bedarf an wichtigen Importen zu decken. Im Allgemeinen reichen die Mittel, die wir bereits angesammelt haben, aus, um das Land in den nächsten Monaten normal funktionieren zu lassen“, sagte Mykolaychuk.

Er wies auch darauf hin, dass wegen des Krieges 30 % der ukrainischen Unternehmen ihre Tätigkeit vollständig eingestellt und 45 % von ihnen ihre Produktion reduziert haben. Mit anderen Worten: Die Wirtschaft ist um etwas weniger als 50 % zurückgegangen.