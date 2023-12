Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ordnungshüter von Rosgvardiya-Einheiten haben Kinderinternate in den vorübergehend besetzten ukrainischen Gebieten besucht. So werden die Ordnungshüter von der Propaganda angezogen. Darüber am Donnerstag, 7. Dezember, im Zentrum des nationalen Widerstandes erzählt.

„Polizisten von Einheiten der Rosgvardiya, die in den vorübergehend besetzten Gebieten des Krieges gegen die Zivilbevölkerung im Einsatz sind, umgehen die Internate mit Propaganda. Während des Unterrichts verherrlichen die Polizisten die Besetzung eines fremden Landes“, berichtet das Zentrum für nationalen Widerstand.

Die Rosgwardija bezeichnet diese Veranstaltungen als „Lektionen des Mutes“. Dabei begleiten russische Propagandisten die Rosgarde, um Kinder zu benutzen, um den Krieg Russlands gegen die Ukraine zu popularisieren.