Rumänische Staatsbürger haben sich auf einem Boot verirrt und sind in der Ukraine gelandet

In den Gewässern der Donau in der Region Odessa haben Grenzschützer sieben rumänische Staatsbürger gefunden, die die Staatsgrenze der Ukraine illegal auf einem Boot überquert haben. Darüber berichtet der staatliche Grenzdienst.

Es wird bemerkt, dass ausländische Touristen in der Kiliya Mündung, in der Nähe der Stadt Ismajil gefunden wurden. An Bord des Schiffes waren Eheleute mit zwei Töchtern und Neffen.

Sie gaben an, dass sie mit ihrer Familie eine Flussfahrt machen wollten. Sie verloren jedoch die Orientierung, kamen versehentlich von der Route ab und überquerten die ukrainische Grenze.

Die Rumänen wurden wegen illegalen Überschreitens der Staatsgrenze verwaltungsrechtlich zur Verantwortung gezogen und den rumänischen Grenzschützern übergeben.