Die Russen beschossen Chuhuyiv und Volchansk, es gab Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

In den letzten 24 Stunden beschossen russische Angreifer Siedlungen in den Frontbezirken der Region Charkiw mit Artillerie und MLRS. Es gebe zivile Opfer, sagte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Oleg Sinegubov, am Dienstag, 22. November.

„Nach 17 Uhr schlugen die Angreifer mit MLRS auf Woltschansk ein. Infolge der Treffer wurden zwei Personen mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert: eine 57-jährige Frau und ein 60-jähriger Mann, der Zustand der Verletzten ist mittelschwer“, sagte Sinegubov.

Außerdem schlug der Feind gegen 21.00 Uhr eine Rakete auf Tschugujew ab. Ein zweistöckiges Wohnhaus wurde beschädigt, eine Garage, Nebengebäude und mehrere Autos wurden zerstört. Es gab keine Verletzten.

Der Leiter der Region meldete außerdem, dass ein 50-jähriger Mann im Dorf Prishib im Bezirk Isjum auf einer Mine in die Luft gesprengt und getötet wurde.

Gleichzeitig beseitigten Pyrotechniker im Gebiet Charkiw im Laufe des Tages 122 explosive Objekte.

Am Vortag wurde berichtet, dass bei einem feindlichen Angriff im Gebiet Charkiw die Staatsanwältin Elena Maslich getötet wurde. Sie befand sich in ihrer Wohnung im Dorf Schewtschenkowo, Bezirk Kupjansk, als der Beschuss erfolgte.

In der Region Charkiw brannte ein alter Tempel.